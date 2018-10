Zwei Wochen nach einer Gruppenvergewaltigung in Freiburg hat die Polizei insgesamt acht Tatverdächtige festgenommen.

Wie das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft mitteilen, handelt es sich bei den Männern um sieben Syrer und einen Deutschen. Sie befinden sich demnach wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Die meisten der Männer lebten in Flüchtlingsunterkünften.



Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober. Dabei erhielt das Opfer, eine 18-Jährige, offenbar zunächst von einem Unbekannten in einer Diskothek ein Getränk und verließ den Ort später mit dem Mann. Anschließend kam es zu der Vergewaltigung, an der möglicherweise noch mehr Personen als die Festgenommenen beteiligt waren.



Freiburgs Oberbürgermeister Horn verurteilte die Gewalttat. Für Straftäter dürfe es keine Toleranz geben, sagte er und warnte zugleich davor, Flüchtlinge pauschal zu verurteilen.



In Freiburg hatte im Herbst 2016 und den Monaten danach die Ermordung einer Studentin für Aufsehen und bundesweite Debatten darüber gesorgt, ob und wann die Herkunft eines Täters in Berichten genannt werden sollte. Der Täter - ein Flüchtling aus Afghanistan - wurde im Frühjahr 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt.