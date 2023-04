Freiburgs Roland Sallai (r) jubelt über sein Tor zum 1:1. (Carmen Jaspersen / dpa )

Die Breisgauer gewannen am Sonntag bei Aufsteiger Werder Bremen nach einem 0:1-Rückstand noch mit 2:1 und feierten den 250. Sieg ihrer Bundesliga-Geschichte. Als Tabellenfünfter haben die Freiburger nur einen Punkt Rückstand auf Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison berechtigt.

Die Bremer waren durch Maximilian Philipp (46. Minute) in Führung gegangen. Doch Roland Sallai (67.) gelang der Ausgleich für die Gäste, es war zugleich das 1000. Bundesligator für den SC. Den Freiburger Siegtreffer erzielte Lucas Höler (71.).

In den anderen Sonntagsspielen treffen Union Berlin und Bochum sowie Wolfsburg und Leverkusen aufeinander.

