Das Landgericht Freiburg hat wegen der mehrfachen Vergewaltigung einer 18-Jährigen zehn der elf Angeklagten zu Haftstrafen verurteilt.

Demnach muss der Haupttäter für fünf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er im Oktober 2018 die Frau in ein Gebüsch in der Nähe einer Diskothek gelockt und missbraucht hat. Anschließend berichtete er den anderen davon und brachte so das weitere Geschehen ins Rollen. Neun Angeklagte, die die Frau ebenfalls vergewaltigt haben, wurden zu Haftstrafen von bis zu vier Jahren verurteilt. Eine Person wurde freigesprochen, da man ihr weder eine Vergewaltigung noch unterlassene Hilfeleistung nachweisen konnte.



Angeklagt vor dem Landgericht Freiburg waren elf Männer, die zur Tatzeit zwischen 18 und 30 Jahre alt waren. Zehn von ihnen sind Flüchtlinge.