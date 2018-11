Nach dem Vergewaltigungsfall in Freiburg werden die Forderungen lauter, den Abschiebestopp nach Syrien zu überprüfen.

Der innenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Middelberg, sagte der Zeitung "Die Welt", angesichts solch abscheulicher Taten könne man nicht weitermachen wie bisher. Die Abschiebung von Schwerstkriminellen und Gefährdern müsse jetzt auch für Syrien auf den Prüfstand. Zuvor hatte schon der baden-württembergische Innenminister Strobl gefordert, dass Rückführungen in das Land nicht länger pauschal ausgeschlossen werden. Der CDU-Politiker sagte, die Bundesregierung müsse ihre Lageeinschätzung überarbeiten. Seit 2012 gilt ein Abschiebestopp in das Bürgerkriegsland. - In Freiburg werden mehrere syrische Asylsuchende verdächtigt, eine 18-Jährige vergewaltigt zu haben. Gegen den mutmaßlichen Haupttäter lag wegen anderer Vergehen ein Haftbefehl vor.