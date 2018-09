Bundeskanzlerin Merkel plant für Mitte November einen Besuch in der Stadt Chemnitz.

Dort gab es seit Ende August wiederholt fremdenfeindliche Proteste und Demonstrationen rechter Gruppen. Die Kanzlerin will am 16.11. in Chemnitz mit Lesern der Zeitung "Freie Presse" diskutieren. Chefredakteur Kleditzsch schreibt, man wisse, dass der Gesprächsbedarf groß sei. Mit der Veranstaltung wolle man einen Beitrag leisten, um in schwierigen Zeiten im Gespräch zu bleiben. Die Leser können der Kanzlerin demnach direkt Fragen stellen.