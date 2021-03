Nach ihrem Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde in Rheinland-Pfalz hoffen die Freien Wähler auf weitere Erfolge.

Ihr Bundesvorsitzender Aiwanger sagte der "Augsburger Allgemeinen", er rechne im Juni in Sachen-Anhalt ebenfalls mit einem Einzug. Auch auf die Bundestagswahl bereite sich seine Partei vor.



In Bayern regiert die Partei seit 2018 in einer Koalition mit der CSU; Aiwanger ist dort Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Auch in Brandenburg gelang den Freien Wählern bereits der Landtagseinzug, zudem sind sie im Europäischen Parlament vertreten.

