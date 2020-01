Die beiden mittelamerikanischen Nachbarländer El Salvador und Guatemala wollen ihren Grenzverkehr liberalisieren.

Ziel der Vereinbarung soll es nach Medienberichten sein, den Handel zu stärken und Menschen den Übertritt in das jeweils andere Land zu erleichtern. Unter anderem gelten Flugverbindungen zwischen beiden Staaten künftig als Inlandsverbindungen.



Die Präsidenten Guatemals und El Salvadors, Bukele und Giammattei, wiesen Befürchtungen zurück, dass durch die offenen Grenzen die illegale Zuwanderung aus beiden Ländern in Richtung Mexiko angeheizt werden könne. In keinem Fall könne Migration durch Mauern aufgehalten werden, hieß es.