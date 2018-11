Im Fall der freigesprochenen Christin Asia Bibi hat die pakistanische Regierung dem Druck islamistischer Gruppen nachgegeben und eine Ausreise der Frau untersagt.

Dies gelte so lange, bis die Aufhebung des Todesurteils gegen Bibi noch einmal vom Obersten Gericht überprüft worden sei, erklärten Regierungsvertreter in Islamabad. Im Gegenzug habe die wichtigste radikal-islamische Partei des Landes die islamistischen Proteste in mehreren Städten abgebrochen.



Asia Bibi war im Jahr 2010 wegen angeblicher Beleidigung des Propheten Mohammed zum Tode verurteilt worden. Am Mittwoch hatte das Oberste Gericht sie jedoch freigesprochen. Daraufhin hatten Islamisten Straßen blockiert und zur Ermordung Bibis, ihrer Familie sowie der Obersten Richter aufgerufen. Der Verteidiger der Frau verließ heute aus Angst um sein Leben Pakistan. Er erklärte, erst zurückzukommen, wenn seine Sicherheit garantiert sei.