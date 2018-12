EU-Handelskommissarin Malmström will im neuen Jahr die Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit dem Staatenbund Mercosur in Südamerika abschließen.

Malmström sagte der Deutschen Presse-Agentur, es solle so schnell wie möglich eine Einigung erzielt werden. Die Gespräche zwischen der EU und Argentinien, Brasilien, Paraguay sowie Uruguay laufen schon seit einigen Jahren.



Ein Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten hätte noch einen größeren Umfang als das mit Japan. Dieses tritt am 1. Februar in Kraft und soll Zölle und andere Handelshemmnisse abbauen.