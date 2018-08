Kanada sollte nach Einschätzung des designierten mexikanischen Präsidenten Lopez Obrador in das Handelsabkommen seines Landes mit den USA einbezogen werden.

Er sei sehr daran interessiert, dass es ein Drei-Länder-Vertrag bleibe, sagte Lopez Obrador nach der Einigung der USA und Mexikos auf eine Neufassung des Nafta-Abkommens. Die Gespräche mit Kanada sollen heute beginnen. - Für die mexikanische Wirtschaft ist der Freihandel mit den USA von besonderer Bedeutung, weil der Großteil der Exporte in die Vereinigten Staaten geht.



Das Nafta-Abkommen ist seit 1994 in Kraft. Es regelt den nahezu unbeschränkten Zugang zu Gütern und Dienstleistungen in den USA, Kanada und Mexiko. US-Präsident Trump sah sein Land erheblich benachteiligt und begann deshalb mit Neuverhandlungen.