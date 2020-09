Großbritannien und Japan haben sich auf ein Handelsabkommen geeinigt.

Dieses solle ab 1. Januar 2021 gelten, kündigte das Handelsministerium in London an. 99 Prozent der britischen Exporte nach Japan sollen demnach zollfrei sein. Es ist das erste größere Freihandelsabkommen nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Das Abkommen soll den Handel mit Japan demnach um schätzungsweise 16,5 Milliarden Euro jährlich erhöhen.



Großbritannien hat die EU am 31. Januar verlassen. Die Verhandlungen zwischen beiden Seiten über ein Freihandelsabkommen nach Ende der Brexit-Übergangsphase am Jahresende stecken derzeit in einer Sackgasse.

