Das US-Repräsentantenhaus hat das überarbeitete Freihandelsabkommen für Nordamerika gebilligt.

Die Kongresskammer votierte in Washington mit großer Mehrheit für das Paket. Die Zustimmung des Senats steht noch aus.



Das Abkommen für die USA, Mexiko und Kanada wird den 1994 vereinbarten nordamerikanischen Freihandelspakt Nafta ablösen. Die Übereinkunft betrifft fast 500 Millionen Menschen und deckt ein Gebiet mit einer Gesamtwirtschaftsleistung von rund 23 Billionen US-Dollar ab.



Das Handelsabkommen baut in großen Teil auf Nafta auf, sieht aber unter anderem neue Regelungen für die Autoindustrie vor, gewährt US-Farmern besseren Zugang zu den Märkten in den Nachbarländern und umfasst Vorschriften für den Schutz geistigen Eigentums und den Handel im Bereich Digitales.