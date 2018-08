Bei den Verhandlungen zwischen den USA und Kanada über einen Nachfolgevertrag für das Nafta-Abkommen gibt es Fortschritte.

Man sei auf einem guten Weg, sagte US-Präsident Trump in Washington. Der kanadische Regierungschef Trudeau erklärte, ein Abkommen sei in Reichweite. Die Gespräche über einen neuen Freihandelsvertrag sind notwendig geworden, weil Trump die bisherige Vereinbarung als ungerecht bezeichnet hatte. Mit Mexiko erzielte er am vergangenen Montag bereits eine vorläufige Einigung.