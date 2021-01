Großbritannien strebt den Beitritt zum transpazifischen Handelsabkommen CPTPP an.

Die Regierung werde am Montag einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen, kündigte die Ministerin für internationalen Handel, Truss, in London an. Der 2018 geschaffenen Freihandelszone gehören bislang elf Staaten an. Sie umfasst unter anderem die Märkte Australiens, Kanadas, Chiles, Mexikos und Japans.



Der Antrag auf die CPTPP-Mitgliedschaft erfolgt ein Jahr nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU. Großbritannien hatte im Oktober bereits mit Japan das erste größere Freihandelsabkommen nach dem Brexit besiegelt. Im Dezember folgten Abkommen mit Singapur und Vietnam.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.