Weltweit, aber auch hierzulande seien Demokratiefeinde unterwegs, sagte Roth im Deutschlandfunk. Sie wolle sich für den Schutz der Freiheit von Kunst, Wissenschaft und Medien einsetzen. Diese Freiheit sei Gradmesser und Seismograf für die Qualität der Demokratie.

Roth betonte, sie werde sich auch um Nachhaltigkeit und Klimaschutz kümmern, etwa bei Großprojekten. Doch gebe es für sie keine "grüne Kulturpolitik". Parteipolitische Erwägungen hätten hier nichts zu suchen.

Die Staatsministerin kündigte an, sie wolle einem umfassenden Kulturbegriff folgen. Sie habe Plattenläden im Blick wie Philharmonien, die Clubs wie die Staatstheater. Roth betonte, Kultur in Deutschland lebe vor allem auch in den Bundesländern und Kommunen. Sie setze auf ein enges Miteinander mit den Akteuren von Rostock bis Augsburg, von Köln bis Frankfurt/Oder.

Roth kann sich Asyl für den von der US-Justiz mit Haftbefehl gesuchten Edward Snowden vorstellen. Der im russischen Exil lebende Whistleblower habe Transparenz in einer wichtigen Frage hergestellt und sich so verdient gemacht. Mit Sorge sieht die Staatsministerin Hassrede und Verschwörungserzählungen im Netz und in verschiedenen Messenger-Diensten. Über Gegenmaßnahmen wolle sie in der neuen Regierungskoalition das Gespräch suchen.

