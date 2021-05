Vollständig Geimpfte können schon bald mit Lockerungen der Corona-Regeln rechnen.

Das sogenannte Corona-Kabinett verständigte sich heute auf einen entsprechenden Fahrplan. Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Fechner, erklärte, dass die Verordnung mit Erleichterungen für Geimpfte und Genesene bereits am Mittwoch im Kabinett und am Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden solle. Damit könnte am Freitag auch der Bundesrat zustimmen. Bundesgesundheitsminister Spahn äußerte sich ebenfalls zuversichtlich. Auch mit den Bundesländern gebe es Gespräche, und die Signale seien sehr gut.



Justizministerin Lambrecht hatte am Donnerstag einen Entwurf vorgelegt. Vollständig Geimpften und Genesenen soll es demnach bundesweit künftig wieder möglich sein, ohne vorherige Testung zum Beispiel Ladengeschäfte zu betreten oder die Dienstleistungen von Friseuren und Fußpflegern in Anspruch zu nehmen. Zudem sollen sie sich nicht an die lokal geltenden Ausgangsbeschränkungen halten müssen. Ferner soll eine Änderung der Einreiseverordnung dafür sorgen, dass sie sich nicht mehr in Quarantäne begeben müssen, sofern sie nicht aus einem Gebiet kommen, wo es besonders gefährliche Virusvarianten gibt.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.