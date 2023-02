Elon Musk (picture alliance / AP / Susan Walsh)

Die Geschworenen kamen nach rund zweistündigen Beratungen zu dem Schluss, dass die Klägerseite nicht nachweisen konnte, dass Musk für ihre Verluste auf dem Aktienmarkt verantwortlich gewesen sei.

In dem Verfahren ging es um zwei Tweets, in denen Musk im August 2018 angekündigt hatte, Tesla von der Börse nehmen zu wollen. Das löste starke Kursschwankungen der Aktie aus. In den Tweets behauptete der Firmen-Chef, die Finanzierung sei gesichert und es gebe eine breite Zustimmung von Investoren dafür. Später stellte sich heraus, dass es keine schriftlichen Zusagen von Geldgebern gab - und viele wichtige Investoren wollten, dass Tesla an der Börse bleibt. Musk gab den Plan wenig später wieder auf.

