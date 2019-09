Freispruch für Tepco-Manager Japans Regierung guckt nur zu und macht weiter wie immer

Das Bezirksgericht in Tokio hat drei Manager von einer Mitschuld am Reaktorunglück in Fukushima freigesprochen. Den Klägern wäre eine Verurteilung zu gönnen gewesen, meint Kathrin Erdmann. Am Grundproblem hätte dies nichts geändert: Dem Nachlässigen Umgang der Regierung mit dem Atomkraftwerkbetreiber.

Von Kathrin Erdmann