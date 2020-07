Was Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) angekündigt hat, ist eine Ergänzung des bisherigen Freiwilligen Wehrdienstes, und eine Erweiterung der bisherigen Rekrutierungsbemühungen der Bundeswehr - also keine grundstürzende Neuerung.

Die Heimatschutz-Freiwilligen sollen etwa bei der Sicherung von Gebäuden und zur Verstärkung der personellen Reserve der Bundeswehr eingesetzt werden. Sie sollen Schutz- und Wachsoldaten werden, eine Art "Infanterie light". Man will damit ein Angebot für diejenigen schaffen, denen der jetzt schon etablierte, bis zu 23 Monaten dauernde Freiwillige Wehrdienst zu lang ist.

Das ergibt im Rahmen dessen, was die Bundeswehr mittlerweile bewältigen muss, auch Sinn. Die kurzausgebildeten Soldaten, die danach sofort in die Reserve überführt werden, können außer für militärischen Heimatschutz im Konfliktfall für Aufgaben eingesetzt werden, die nicht im eigentlichen Sinne militärisch sind. Sicherheit wird längst nicht mehr allein mit der militärischen Elle gemessen - das hat die Coronakrise hinlänglich bewiesen. Hunderte von Hilfsanfragen gab es von Kommunen und Ländern an die Bundeswehr. Von Transportaufgaben bis hin zum Einsatz als Corona-Scout bei den Gesundheitsämtern waren Soldaten im Einsatz.

Es ist wichtig und richtig, dass die Bundeswehr bei der Bewältigung solcher Aufgaben für die Gesellschaft da ist. Es ist genau so wichtig, dass die Gesellschaft unmittelbar die Möglichkeit hat, mit ihrer Bundeswehr als Notfallhelfer auf Tuchfühlung zu kommen.

Doch bei aller Wertschätzung als Schneekatastrophen-Helfer, als Deichretter und als Corona-Scout-Verstärkung: Das ist nicht das Kerngeschäft der Bundeswehr. Das sind nach wie vor die Landes- und Bündnisverteidigung und die militärischen Auslandseinsätze.

Eine Art Schnupperkurs

Damit die Streitkräfte sich darauf konzentrieren können, braucht es die Reserve. Und deshalb ist die Ergänzung um einen freiwilligen Kurzwehrdienst auch sinnvoll. Er kann auch als eine Art Schnupperkurs dienen, um Soldatinnen und Soldaten für eine längere Dienstzeit zu werben.

Für Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat der neue freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz den Vorteil, dass er sich in ihr Konzept eines Dienstpflichtjahres einbauen ließe, dass auch zivile Dienste umfassen würde. Doch das hat mit dem heute vorgestellten Modell erstmal nichts zu tun. Annegret Kramp-Karrenbauer hat geschickt versucht, dies politisch miteinander zu verknüpfen. Doch der Unterschied zwischen einem freiwilligen und einem verpflichtenden Dienst ist in einer Demokratie grundstürzend. Die gesellschaftliche Debatte darüber ist allerdings eröffnet.

