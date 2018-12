Bundesfamilienministerin Giffey will die Freiwilligendienste in Deutschland ausbauen.

Gesellschaftliches Engagement solle allen jungen Menschen ermöglicht werden, die das wollten, sagte die SPD-Politikerin bei der Vorstellung eines neuen Konzepts zu einem "Jugendfreiwilligenjahr" in Berlin. Das sei derzeit nicht der Fall, weil sich viele ein solches Jahr nicht leisten könnten. Mittelfristig will Giffey deshalb für Unter-27-Jährige einen Rechtsanspruch auf finanzielle Förderung durch den Bund schaffen. Sie strebt dafür ein einheitliches Freiwilligengeld in Höhe von 402 Euro an. Bisher werden maximal 391 Euro gezahlt. Zudem solle es Zuschüsse für ein Monatsticket im öffentlichen Nahverkehr geben.