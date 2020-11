Freizügigkeit in der EU

Nach den Terroranschlägen in Frankreich und Österreich hat sich der französische Präsident Macron dafür ausgesprochen, die Regeln für den Schengen-Raum und die damit verbundene Freizügigkeit in Europa zu ändern.

Er wolle dem Europäischen Rat im Dezember erste Vorschläge unterbreiten, sagte Macron bei einem Besuch an der spanischen Grenze. Die terroristische Gefahr könne von überall herkommen und stelle eine langfristige Bedrohung dar. Macron kündigte zugleich an, dass Frankreich die Grenzen zu den Nachbarstaaten stärker kontrollieren werde. Mit 4.800 Polizisten würden doppelt so viele Beamte eingesetzt wie bisher. Die Kontrollen sollten sich gegen illegale Einwanderung richten. Hier gebe es häufig Verbindungen zu terroristischen Netzwerken.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.