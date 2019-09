Die seit Tagen anhaltende Gewalt gegen Einwanderer in Südafrika setzt die Regierung des Landes zunehmend unter Druck.

Nigeria hat Medienberichten zufolge den südafrikanischen Botschafter einbestellt. Ruandas Präsident Kagane sagte einen länger geplanten Besuch in Südafrika ab. Sambias Fußballnationalmannschaft verzichtet laut der britischen BBC auf ein Freundschaftsspiel gegen Südafrika.



Die Afrikanische Union hatte die Angriffe auf Geschäfte von Migranten schon gestern verurteilt. Sie forderte, das Eigentum der Menschen zu schützen.



In Kapstadt, Johannesburg und Pretoria war es mehrere Nächte in Folge zu Plünderungen gekommen. Betroffen waren insbesondere Geschäfte afrikanischer Einwanderer. Fünf Menschen wurden getötet und mehr als 180 festgenommen.