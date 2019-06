Die Australierin Ashleigh Barty hat das Finale der French Open gewonnen.

Die Weltranglistenachte besiegte Marketa Vondrousova aus Tschechien mit 6:1 und 6:3. Es ist Bartys erster Einzeltitel bei einem Grand-Slam-Turnier.



Barty ist nicht nur die erste australische Siegerin in Paris seit Margaret Court 1973. Sie wird sich durch ihren Sieg in der Weltrangliste auf Platz zwei verbessern. So gut war eine Australierin das letzte Mal im Jahr 1976 - mit Evonne Goolagong Cawley. "Ich bin ein bisschen sprachlos", sagte Barty. "Ich bin unglaublich stolz auf das, was ich erreicht habe."



Bei den Männern steht der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem im Finale. Er besiegte den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien in fünf Sätzen. Das Spiel musste mehrmals wegen Regens unterbrochen werden.



Im Endspiel trifft Thiem in einer Neuauflage des Vorjahresfinals auf den elfmaligen Roland-Garros-Sieger Rafael Nadal. Der Spanier hatte sich gestern gegen Roger Federer aus der Schweiz durchgesetzt.