Für die deutschen Tennisprofis war der fünfte Spieltag bei den French Open ein guter Tag.

Sowohl Philipp Kohlschreiber als auch Dominik Koepfer und Jan-Lennard Struff gewannen ihre Spiele. Damit stehen bei den Männern nun - neben dem bereits vorher siegreichen Alexander Zverev - vier Deutsche in der dritten Runde.



"Es ist wirklich traumhaft", sagte etwa Philipp Kohlschreiber. Er hatte vorher den Halbfinalisten der Australian Open geschlagen, den Russen Aslan Karazew. Kohlschreiber überstand damit zum ersten Mal seit sieben Jahren im Stadion Roland Garros wieder die zweite Runde.



Dominik Koepfer besiegte seinerseits den US-Amerikaner Taylor Fritz. Damit gelang ihm zum ersten Mal der Sprung in Runde drei. Dort trifft er auf sein Idol - auf Roger Federer. "Ich habe früher alle seine Matches gesehen", sagte Koepfer. Er ist 27 Jahre alt, Federer ist 39.



Und schließlich Jan-Lennard Struff: Er schlug den Argentinier Facundo Bagnis und präsentierte sich dabei weiterhin in starker Form.



Die deutschen Frauen sind bei den French Open bereits alle ausgeschieden.

