Bei den French Open in Paris hat der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff das Achtelfinale erreicht.

Er gewann sein Drittrundenspiel gegen den Spanier Carlos Alcaraz in vier Sätzen. Philipp Kohlschreiber verpasste den Einzug ins Achtelfinale. Er unterlag dem Argentinier Diego Schwartzman - der in der Runde der besten Sechzehn am Montag Struffs Gegner sein wird.



Am Abend trifft noch Dominik Koepfer auf den früheren French-Open-Gewinner Roger Federer aus der Schweiz.