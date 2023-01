Brahim Ghali, will sich wiederwählen lassen. (Archivbild) (Fateh Guidom/AP/dpa)

Bei der 16. Delegiertenversammlung beschwor er die Einheit und den Widerstand gegen das Vorgehen Marokkos, wie mehrere Medien berichteten. Die mehr als 2.000 Teilnehmer haben sich in einem Flüchtlingslager in der algerischen Wüste versammelt. Ihr Treffen, das erste seit 2019, dauert noch bis Dienstag. Der 73-jährige Ghali strebt eine Wiederwahl an.

Die von Algerien unterstützte Frente Polisario kämpft für die Unabhängigkeit der Westsahara. Nachdem sich die einstige Kolonialmacht Spanien Mitte der 1970er Jahren aus dem Territorium am Atlantik zurückgezogen hat, führte sie einen bewaffneten Kampf gegen die Besatzung vor allem durch Marokko, aber auch durch Mauretanien. Ein 1991 vermittelter Waffenstillstand wurde 2020 für beendet erklärt, nachdem marokkanische Truppen vorgerückt waren.

