Äthiopien und Eritrea haben zwei Monate nach ihrem Friedensschluss einen Freundschaftsvertrag abgeschlossen.

Der äthiopische Regierungschef Ahmed und Eritreas Präsident Afwerki unterzeichneten das Abkommen im saudi-arabischen Dschidda. An der Zeremonie nahmen der saudische König Salman und UNO-Generalsekretär Guterres teil. Guterres sprach von einem historischen Ereignis, das einen Wind der Hoffnung ans Horn von Afrika bringe.



Ahmed, der seit April in Äthiopien regiert, hatte das Ende der jahrzehntelangen Feindschaft der beiden Länder eingeleitet. Am Dienstag wurde nach 20 Jahren die Grenze wieder geöffnet. Bereits seit Anfang Juli gibt es wieder Telefon- und Flugverbindungen.