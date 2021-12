Frickes Parteikollege Lindner hatte angedeutet, den Wunsch der französischen Regierung nach einer Lockerung der europäischen Stabilitätsregeln nicht mehr grundsätzlich abzulehnen. Dazu sagte Fricke im Deutschlandfunk , es bleibe dabei, dass der Pakt reine Ausgabenwünsche in den EU-Ländern eingrenzen solle. Doch müsse man auch schauen, dass Europa vorankomme und dass investiert werde. Hier dürfe man nicht ideologisch herangehen, betonte Fricke. Stattdessen müsse man sehen, welche Möglichkeiten es gebe, um in Europa vor allen in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit Fortschritte zu machen.