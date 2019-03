In Deutschland haben im Rahmen eines weltweiten Aktionstags für den Klimaschutz Kundgebungen von Schülern und Schülerinnen begonnen.

Wie Korrespondenten berichten, trafen sich in Berlin schätzungsweise 5.000 junge Menschen am Bundeswirtschaftsministerium. Unter dem Motto "Fridays for Future" sind bundesweit mehr als 220 Demonstrationen und Schulstreiks mit mehreren zehntausend Teilnehmern geplant. Die seit Wochen andauernden Proteste haben hierzulande auch Kritik ausgelöst, weil sie während der Schulzeit stattfinden. Insgesamt wird es nach Angaben der Organisatoren Proteste in mehr als 100 Ländern geben.



Der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Hofreiter, verteidigte die Schülerstreiks für den Klimaschutz. Die Diskussion darüber, ob die Aktionen an Freitagen während der Schulzeit stattfinden dürften, zeige, dass man das Anliegen der Schüler nicht ernst nehme und von den wirklichen Problemen ablenken wolle, sagte Hofreiter im Deutschlandfunk. Es gehe hier nicht um die Schulpflicht, sondern darum, dass die verantwortlichen Politiker den jungen Menschen ihre Zukunft wegnähmen.



Vorbild für die Jugendlichen ist die 16-jährige Greta Thunberg, die im vergangenen Jahr damit begonnen hatte, vor dem Parlament in Stockholm für einen stärkeren Einsatz Schwedens gegen den Klimawandel zu demonstrieren.