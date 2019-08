Fridays for Future

Teilnehmer des Sommerkongresses der Fridays-for-Future-Bewegung haben in Dortmund für mehr Klimaschutz demonstriert.

Sie zogen mt Sprechchören, Musik und Transparenten durch die Innenstadt. Die Veranstalter schätzten die Teilnehmerzahl auf rund 1.500. Auch Angehörige der Gruppierungen Parents-for-Future und Scientists-for-Future beteiligten sich an dem Demonstrationszug. Unter anderem gab es eine Sitzblockade vor dem Gebäude der RWE-Tocher Innogy.



Seit Mittwoch veranstalten Fridays-for-Future-Aktivisten in Dortmund einen Sommerkongress mit Workshops, Diskussionen und Arbeitsgruppen. Die Veranstaltung endet am Sonntag.