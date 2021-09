Die Aktivisten von Fridays for Future rufen für heute zu ihrem achten weltweiten Protest für mehr Klimaschutz auf.

Wie die Organisation mitteilte, sind mindestens 1.400 Kundgebungen in mehr als 80 Ländern geplant. Allein in Deutschland sind 450 Aktionen angemeldet. So wird es etwa in Hamburg, Freiburg und Köln große Demonstrationen geben. In Berlin wird die Initiatorin der Bewegung, die Schwedin Thunberg, zu Gast sein. Die letzte weltweite Protestaktion war am 19. März dieses Jahres.

