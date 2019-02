Mehrere Tausend junge Menschen haben in Deutschland erneut für mehr Klimaschutz demonstriert.

Nach Angaben des Aktionsnetzwerks "Fridays for Future" beteiligten sich mehr als 12.000 Schüler und Studenten in mehr als 25 Städten. Sie fordern von der Politik mehr Maßnahmen, um die Erderwärmung zu stoppen. Seit Wochen demonstrieren Jugendliche in vielen Ländern für mehr Klimaschutz. Weil einige von ihnen dafür die Schule schwänzen, gibt es auch Kritik.



Angestoßen wurden die Proteste von der jungen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg, die seit Wochen jeden Freitag in Stockholm für eine Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens protestiert. Die 16-Jährige wurde zuletzt von vielen für ihr Engagement angefeindet - vor allem im Internet.



Vielerorts erreichten die Demonstrationen der Polizei zufolge eine Stärke von mehreren hundert Teilnehmern. In Münster zählten die Beamten 2.000 Menschen, in Mannheim etwa 1.100, in Frankfurt am Main sowie Hamburg etwa 400 bis 450. In Berlin und Köln berichtete die Polizei am Freitag ebenfalls von jeweils mehreren hundert Teilnehmern.