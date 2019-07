Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" will von heute an in Köln fünf Tage lang demonstrieren.

Die Schülerinnen und Schüler wollen sich in der Kölner Altstadt versammeln und in verschiedenen Schichten rund um die Uhr vor Ort sein. Am Freitag ist dann nach Angaben der Organisatoren eine Abschlusskundgebung geplant, mit der man sich in die Sommerpause verabschiede.