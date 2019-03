In Neuseeland hat mit einen Schülerstreik ein weltweiter Aktionstag gegen den Klimawandel begonnen.

Mehrere Tausend Jugendliche versammelten sich zu Protestmärschen auf dem Inselstaat. In rund 100 Ländern sind unter dem Motto "Fridays For Future" ebenfalls Kundgebungen geplant. Auch in vielen deutschen Städten soll es Aktionen geben. Hierzulande haben die Proteste in den vergangenen Wochen auch zu Kritik geführt, weil sie während der Schulzeit stattfinden.



Vorbild für die Jugendlichen ist die 16-jährige Greta Thunberg, die im vergangenen Jahr damit begonnen hatte, vor dem Parlament in Stockholm für einen stärkeren Einsatz Schwedens gegen den Klimawandel zu demonstrieren.