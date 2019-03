In Deutschland sind für heute in mehr als 20 Städten wieder Demonstrationen von Schülerinnen und Schülern für mehr Klimaschutz geplant.

Die größte Kundgebung soll es in Berlin geben. Dort werden nach Angaben des Bündnisses "Fridays for Future" 15.000 Teilnehmer erwartet. Ein Protestmarsch soll vom Invalidenpark zum Brandenburger Tor gehen. Dort will die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg am Mittag eine Rede halten.



Zuletzt hatten auch prominente Wissenschaftler den protestierenden Schülerinnen und Schülern ihre Unterstützung ausgesprochen. Vor zwei Wochen überreichten die sogenannten "Scientists for Future" den Protestierenden eine Stellungnahme, unterzeichnet von rund 23.000 Forschenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.