Bei den Schülerprotesten für mehr Klimaschutz hat die schwedische Aktivistin Greta Thunberg gefordert, die Sorgen junger Menschen ernst zu nehmen.

Die älteren Generationen hätten mit Blick auf die größte Katastrophe der Menschheit versagt, beklagte die 16-Jährige in einer Rede am Brandenburger Tor. Es sei energisches Umsteuern nötig. Angesichts der Krise müssten alle ihre "Komfortzone" verlassen.



Zuvor war Thunberg mit mehr als 20.000 Demonstrierenden durch die Stadt gezogen. Bundesweit kam es heute in mehr als 20 Städten zu ähnlichen "Fridays for Future"-Aktionen.