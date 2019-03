Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist überrascht vom Engagement ihrer Generation zum Schutz des Klimas.

Sie hätte nicht gedacht, dass so viele junge Menschen das Thema ernst nehmen würden, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ihre Generation habe gar keine andere Wahl als zu kämpfen.



In einer Rede vor dem Brandenburger Tor in Berlin hatte die 16-Jährige beklagt, dass die ältere Generation mit Blick auf die größte Katastrophe der Menschheit versagt habe. Alle müssten ihre "Komfortzone" verlassen.



Zuvor war Thunberg mit mehr als 20.000 Demonstrierenden durch die Stadt gezogen. Bundesweit kam es gestern in mehr als 20 Städten zu ähnlichen "Fridays for Future"-Aktionen.