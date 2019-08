Klimaaktivistin Greta Thunberg will bei ihrer US-Reise keine Zeit für ein Treffen mit Präsident Trump "verschwenden".

"Wenn er nicht bereit ist, der Wissenschaft und Experten zuzuhören, wie soll ich ihn dann überzeugen?", antwortete die 16-jährige Schwedin dem Sender RTS auf die Frage, was sie Trump bei einem Treffen sagen würde. Stattdessen werde sie bei ihrer Reise versuchen, die Bevölkerung zu überzeugen, mehr Druck auf den US-Präsidenten auszuüben. Thunberg will per Hochseejacht den Atlantik überqueren und dann in die USA und nach Chile reisen. In New York will sie am Klimagipfel der Vereinten Nationen teilnehmen.

Thunberg verlässt Diskussion

Gleichzeitig wachsen Spannungen innerhalb der "Fridays for Future"-Bewegung. Bei einer internationalen Konferenz in Lausanne in der Schweiz soll es zuletzt zu heftigen Streitigkeiten gekommen sein. Die Schweizer Boulevardzeitung "Blick" berichtet, dass 30 Aktivisten, darunter auch Begründerin Thunberg, während einer Debatte um die strategische Ausrichtung den Saal im Streik verlassen hätten.



Eine Gruppe von Aktivisten habe sich im Vorfeld dafür ausgesprochen, einen Katalog mit drastischen Forderungen wie Landwirtschaftsreformen und CO2-Einsparungen in der Schifffahrt aufzustellen. Eine andere Gruppe um Thunberg sei für allgemeinere Formulierungen gewesen.



Eine Teilnehmerin soll in der Diskussion weinend zusammengebrochen sein. Thunberg erklärte hinterher schriftlich, sie sei lediglich nach draußen gegangen, um eine Freundin zu beruhigen. Sie habe an keinem Protest oder Streik teilgenommen.