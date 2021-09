Zehntausende Menschen haben sich in ganz Deutschland am globalen Klimastreik der Bewegung "Fridays for Future" beteiligt.

Zwei Tage vor der Bundestagswahl zogen Demonstranten unter anderem durch das Regierungsviertel in Berlin und forderten von Politik und Parteien, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und den Ausstieg aus der Kohle bis 2030 umzusetzen.



Angeführt wurde der Protest in Berlin von der "Fridays for Future"-Gründerin und schwedischen Klimaaktivistin Thunberg und der deutschen Klimaaktivistin Neubauer. Thunberg warnte in ihrer Rede erneut vor den ökologischen und sozialen Folgen der Erderhitzung. Deutschland sei einer der größten Emittenten weltweit und wichtiger Verursacher der Klimakrise. Sie forderte die Menschen auf, den Druck aufrecht zu erhalten, um politisch einen echten Wandel herbeizuführen. Es ist der insgesamt achte weltweite Aktionstag von "Fridays for Future" seit 2019.

Große Versammlungen in Berlin und Hamburg

Die Polizei sprach für Berlin von einer Teilnehmerzahl im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Organisatoren nannten für die Hauptstadt eine Zahl von 100.000 Demonstrantinnen und Demonstranten.



Auch in anderen Orten wichen die Schätzungen teils erheblich voneinander ab: In Hamburg meldete die Polizei rund 21.000 Demonstranten, die Organisatoren nannte eine Zahl von 80.000. Die Veranstaltungsfläche musste dort aufgrund des großen Andrangs kurzfristig ausgeweitet werden. Der Demonstrationszug setzte sich mit Verspätung in Bewegung. In München versammelten sich laut Polizei etwa 12.500 Menschen, nach Angaben von Fridays for Future aber knapp 30.000.



Insgesamt gab es an mehr als 500 Orten in Deutschland Aktionen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.