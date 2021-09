Am achten weltweiten Protesttag der Klimaschutzbewegung Fridays for Future gibt es heute Aktionen in hunderten deutschen Städten.

Nach Angaben der Bewegung sind 450 Veranstaltungen angemeldet. So wird es etwa in Hamburg, Freiburg und Köln große Demonstrationen geben. In Berlin wird die Initiatorin der Bewegung, die Schwedin Thunberg, zu Gast sein. Dort rechnet Fridays for Future mit rund 20.000 Demonstranten im Regierungsviertel. Weltweit sind mindestens 1.400 Kundgebungen in mehr als 80 Ländern geplant. In Großbritannien blockierten Umweltschützer den Eingang des Hafens von Dover.



Die Aktivistin Neubauer hob die Bedeutung der Bundestagswahl für den Klimaschutz hervor. Die kommende Legislaturperiode sei mit Blick auf die notwendigen Maßnahmen nicht einfach ein Vier-Jahres-Zeitraum, in dem Politik gemacht werde, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. Die Entscheidungen, die getroffen würden, beeinflussten die nächsten Jahrzehnte.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.