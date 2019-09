Der Aufruf der "Fridays for Future"-Bewegung, für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, hat in Deutschland hunderttausende Menschen mobilisiert. Am Brandenburger Tor in Berlin nahmen etwa 80.000 Menschen teil, in Hamburg 70.000, in Bremen 30.000.

Zu den Klima-Protesten hatten neben der Bewegung "Fridays for Future" auch Gewerkschaften, Verbände und Parteien aufgerufen.



Anlässlich des Klimastreiks läuteten in Berlin und Brandenburg fünf Minuten vor 12 Uhr viele Kirchenglocken. Einem entsprechenden Aufruf der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche folgten zahlreiche Gemeinden, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Aktion zur Unterstützung der Proteste für mehr Klimaschutz sei aber freiwillig gewesen.



Die katholische Kirche beteiligte sich nicht. Das Läuten der Kirchenglocke diene ausschließlich dem Zweck, die Gläubigen zum Gottesdienst zu rufen, sagte ein Sprecher des Erzbistums Berlin.

Fußball-Bundesliga-Clubs streiken mit

Auch einige Fußball-Bundesligisten unterstützen den Klimastreik von "Fridays for Future". So stellten unter anderem der FSV Mainz 05, der SC Freiburg und Werder Bremen ihre Mitarbeiter für die Teilnahme an Demonstrationen und Kundgebungen frei. Außerdem bot der FSV Mainz 500 Fans eine klimafreundliche Anreise zum heutigen Auswärtsspiel bei Schalke 04 im subventionierten Sonderzug an.

Demonstrationen weltweit

Zum Auftakt des Aktionstages hatten in Asien und Australien bereits hunderttausende Menschen. Großkundgebungen gab es unter anderem in Bangkok, Manila, Kalkutta und Sydney. Eine der größten Protestaktionen ist in New York vor dem Sitz der Vereinten Nationen geplant. Dazu wird auch die schwedische Schülerin Greta Thunberg erwartet, die die Bewegung mit ihren Schulstreiks initiiert hatte.