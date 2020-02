"Fridays for Future" in Hamburg

In Hamburg haben sich zehntausende Menschen an einer Kundgebung des Bündnisses "Fridays for Future" beteiligt.

Gemeinsam mit der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg demonstrierten sie für größere Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung. Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 20.000 Teilnehmer, laut den Organisatoren waren es drei Mal so viele.



Die Demonstration fand auch mit Blick auf die Hamburger Bürgerschaftswahl statt. Fridays for Future fordert von dem neuen Senat einen energischeren Kampf gegen den Klimawandel.