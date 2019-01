In Berlin demonstrieren tausende Studenten und Schüler aus ganz Deutschland für mehr Klimaschutz.

Anlass ist eine Sitzung der Kohlekommission der Bundesregierung, die heute ihren Abschlussbericht vorlegen will. Nach Angaben des Aktionsnetzwerks "Fridays for Future" kamen bereits zum Start des Protestzugs am Bundeswirtschaftsministerium 4.500 Menschen zusammen. Auf Plakaten forderten sie die Bundesregierung auf, die Klimakrise ernstzunehmen und endlich zu handeln.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprach vor dem Ministerium mit einigen Demonstrationsteilnehmern. Er wies auf die Herausforderungen hin, die in Bezug auf den Kohleausstieg zu bewältigen seien. Wenn Deutschland auf den Kohlestrom verzichte, müsse die Sicherheit der Energieversorgung gewährleistet werden, der Strompreis bezahlbar bleiben und in den Kohleregionen zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Gleichzeitig sei der Ausstieg unverzichtbar, um Deutschlands Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen.

Diskussion über Demo während der Schulzeit

Organisiert wurde die Kundgebung vom Aktionsnetzwerk "Fridays for Future", das seit einigen Wochen freitags zu Protesten aufruft. Dass die Schülerinnen und Schüler meist vormittags - also während der Schulzeit - auf die Straße gehen, hat Kritik ausgelöst, auch heute wieder. Der Bildungsminister von Sachsen-Anhalt, Tullner (CDU), sagte im MDR-Hörfunk, die Schulpflicht müsse eingehalten werden. "Heute ist es der Klimaschutz, morgen die Angst vor dem Wolf, übermorgen der Weltfrieden. Wir werden immer Anlässe finden, wo man sich politisch artikuliert." Dies solle aber bitte am Nachmittag stattfinden.



Berlins Bildungssenatorin Scheeres (SPD) äußerte sich dagegen wohlwohllend. Sie sehe das politische Engagement der Schüler "mit Sympathie", erklärte eine Sprecherin. Die Schulen hätten die Möglichkeit, das Thema Klimaschutz in Projektstunden aufzugreifen.

"Erwachsene haben die Pflicht, unsere Zukunft zu sichern"

Einer der Organisatoren der Demonstration in Berlin ist Linus Steinmetz aus Göttingen. Er verteidigte in der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung", dass die Kundgebung während der Unterrichtszeit stattfindet: "Die Erwachsenen haben eine moralische Pflicht, unsere Zukunft zu sichern. Wenn sie ihrer Pflicht nicht nachkommen, warum sollten wir dann nicht auch unsere Pflicht - den Schulbesuch - mal auslassen?"



Vorbild für die Proteste ist die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg. Sie lässt seit Monaten jeden Freitag den Schulunterricht ausfallen, um vor dem schwedischen Parlament auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.