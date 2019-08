In mehreren deutschen Städten protestiert die Bewegung "Fridays For Future" auch heute wieder für mehr Klimaschutz.

Zur größten Demonstration in der Bonner Innenstadt werden rund 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Protestaktionen sind unter anderem auch in Berlin, Köln, Frankfurt und München geplant. Die Organisationen wollen mit den Demonstrationen auch ein Signal an die Politik senden, dass die Schülerinnen und Schüler im Kampf gegen den Klimawandel keine Pause machten, nur weil Ferien seien.



Die "Fridays For Future"-Proteste waren in die Kritik geraten, weil die Teilnehmer oft freitags die Schule geschwänzt hatten, um für das Klima auf die Straße zu gehen. Kritiker hatten daher gezweifelt, ob der Protest auch in den Ferien weitergehen werde.