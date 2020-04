Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" hat für heute zum ersten digitalen Klimastreik aufgerufen.

Dazu sind den Angaben zufolge in mehr als 100 Ländern Online-Aktionen zum Klimaschutz geplant. Demonstrationen auf der Straße gibt es wegen der Corona-Krise nicht. In Deutschland sollen ab zwölf Uhr auf YouTube Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Kultur zu Wort kommen. Geplant sind zudem Aktionen in den Sozialen Medien. So sollen Teilnehmer Protestplakate in ihrem persönlichen Umfeld platzieren und Fotos davon hochladen.