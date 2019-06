In mehreren afrikanischen Ländern haben Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz gestreikt.

Aktivisten teilten entsprechende Fotos und Videos unter anderm aus Nigeria und Uganga. Im südafrikanischen Kapstadt zogen Jugendlichen laut skandierend durch die Stadt. Auch in anderen Ländern weltweit beteiligten sich junge Menschen an der Bewegung "Fridays for future", die die schwedische Aktivistin Greta Thunberg mit ihrem Klimastreik begründet hatte. In Deutschland gab es Kundgebungen unter anderem in Stuttgart und Hamburg.