"Fridays for Future"

Aktivistinnen und Aktivisten der Protestbewegung "Fridays for Future" haben Teile des Reichstagsgebäudes in Berlin umstellt, um mehr Einsatz für den Klimaschutz zu fordern.

Mit einem roten Tuch in der Hand bildeten die Schülerinnen und Schüler anlässlich der letzten Plenarsitzung des Bundestages vor der Sommerpause eine Menschenkette. Nach der Politik der vergangenen Monate könnten die Abgeordneten nicht einfach Ferien machen, hieß es. Mehrere Politikerinnen der Linkspartei beteiligten sich an der Aktion. Ein Sprecher von "Fridays for Future" erklärte daraufhin, es reiche nicht, sich nur zu solidarisieren. Der Protest müsse von der Straße auch ins Parlament getragen werden.



Seit Monaten demonstrieren Schülerinnen und Schüler weltweit immer freitags, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.