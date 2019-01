"Fridays for Future"

Politiker verschiedener Parteien diskutieren darüber, ob Schülerinnen und Schüler die Schule schwänzen dürfen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.

Die Debatte ausgelöst hatte die Vorsitzende der Partei "Die Linke", Kipping, die Straffreiheit für die Protestierenden gefordert hatte. Sie sagte der "Bild am Sonntag", das sei kein Schwänzen, sondern gelebte Demokratie. Der bildungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Rupprecht, hingegen bewertet Kippings Einschätzung als "völlig inakzeptabel". Er sagte der Zeitung "Die Welt", Kipping fordere zum Regel- und Gesetzesbruch auf und unterstütze damit "eine politische Radikalisierung von Jugendlichen". Grundsätzlich begrüße er es aber, wenn Jugendliche sich in die politische Debatte einmischten.



Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Bildungs-Ausschusses, Rossmann, wies darauf hin, dass der Bund beim Umgang mit den Protesten keine Kompetenzen habe und die Bewertung der Streiks den Ländern, Schulen und Lehrerinnen und Lehrern zustehe. Als mögliche Lösung schlug er einen "zeitlich begrenzten Aktionstag" der Schülervertretungen vor. Die Vize-Chefin der Grünen-Bundestagsfraktion, Dörner, bezeichnete das Engagement der Jugendlichen als "großartig" und hofft ähnlich wie Kipping auf Nachsicht bei der Bewertung des Fehlens im Unterricht. Die stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Suding, lobte den Einsatz der jungen Menschen ebenfalls, betonte aber die Schulpflicht.

Schwänzen ist Kalkül

Vor diesem Hintergrund plädierte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, für eine Verlegung der Demonstrationen auf Nachmittage oder das Wochenende. Der Jugendforscher Hurrelmann gab zu Bedenken, dass die Schüler den Verstoß gegen die Schulpflicht aus Kalkül einsetzten, um mehr Aufmerksamkeit zu erzielen. Eine Straffreiheit, so Hurrelmann, könnte den Protesten also sogar schaden.



Seit einigen Wochen gehen Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland freitags auf die Straße. Das gemeinsame Motto der Veranstaltungen lautet: "Fridays for Future". Die Demonstrierenden fordern von der Politik, die Klimakrise ernst zu nehmen und zu handeln. Vorbild für die Proteste ist die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg. Sie lässt seit Monaten jeden Freitag den Schulunterricht ausfallen, um vor dem schwedischen Parlament auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.