"Fridays for future"

Umweltschützer und Vertreter der Grünen fordern vom Siemens-Konzern, auf die Lieferung einer Signalanlage für ein Kohlebergwerk in Australien zu verzichten.

In mehreren deutschen Städten wollen Aktivisten der Bewegung "Fridays for Future" vor Siemens-Büros demonstrieren, darunter vor der Zentrale in München. Zudem ist ein Treffen von Konzernchef Kaeser mit der Aktivistin Neubauer geplant. Die stellvertretende Grünen-Vorsitzende Lang sagte dem Sender n-tv, sie erwarte, dass Siemens die Unterstützung für das Projekt zurückziehe.



Der Konzern hat den Auftrag, Technik für den Bau einer Schienen-Signalanlage für die geplanten Kohlemine im Nordosten Australiens zu liefern. Das Bergwerk führt dort zu heftigen Protesten. Der Konzern hatte deshalb angekündigt, das Projekt zu überprüfen.