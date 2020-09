Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bedford-Strohm, hat dazu aufgerufen, sich am Klima-Aktionstag zu beteiligen.

Bedford-Strohm sagte, er trete als Bischof dafür ein, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Der Klimawandel müsse auf ein verantwortbares Maß begrenzt bleiben. Er unterstütze den Klimaprotesttag auch deshalb, weil für viele Partnerkirchen auf der Welt die Folgen des Klimawandels längst bedrohliche Ausmaße angenommen hätten.



Auch die katholische Jugend ruft zur Teilnahme an den Klimaschutz-Demonstrationen auf. BDKJ-Bundesvorsitzender Gregor Podschun erklärt, als junge Generation seien sie in Deutschland die Ersten, die die Folgen der Klimakatastrophe zu spüren bekommen würden. Gleichzeitig seien sie die letzte Generation, die die Schäden begrenzen könne.



Erstmals seit dem Beginn der Coronakrise will die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future am morgigen Freitag wieder bundesweit in größerer Zahl auf die Straßen gehen. Die Aktivistinnen und Aktivisten haben zum sechsten globalen Klimastreik aufgerufen. In Deutschland soll an mindestens 400 Orten demonstriert werden. Bundesweit beteiligen sich nach EKD-Angaben auch Kirchengemeinden und kirchliche Initiativen mit Aktionen, Andachten, Gebeten, dem Läuten von Kirchenglocken oder der Teilnahme an den Demonstrationen am Klimaprotest.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.